Thomas Dodd, grand fan de la superstar canadienne Céline Dion, a eu récemment "une super bonne idée" en regardant un concert de son idole en direct à la télévision. Un peu éméché, le jeune Anglais de 30 ans a tout simplement décidé de changer de nom, pour prendre celui de Céline Dion. Saoul au moment de faire les démarches officielles, il a été quelque peu surpris quand, quelques jours plus tard, il a découvert une grande enveloppe blanche chez lui, confirmant sa nouvelle identité. " J'ai failli m'évanouir dans ma cuisine quand je l'ai ouverte", a-t-il raconté au Birmingham Live. D'autant plus que Thomas Dodd a payé 100 euros pour que son nouveau nom soit validé légalement, mais a aussi demandé huit certificats attestant de sa nouvelle identité, qui coûtaient plus de 10 euros chacun.

Si le jeune manager a fini par rire de ce nouveau nom, sa famille a eu plus de mal à s'y faire. Sa soeur et sa mère n'ont pas vraiment trouvé ça drôle, mais Thomas Dodd, enfin Céline Dion, n'a pas l'intention de revenir en arrière. "J'ai expliqué à ma maman que cela aurait pu être pire, ça aurait pu être Boris Johnson. Nous avons juste de la chance qu'il n'ait pas fait de concerts en direct", a rigolé Thomas Dodd, finalement ravi d'avoir diverti un peu les gens en cette année morose: "Apparemment, c'est la chose la plus drôle que les gens aient lue en 2020. Mais je suis content que cela divertisse les gens, ce n'est pas la meilleure année. J'espère que cela fera rire les gens, même si c'est à mes dépens".