Née à Bruxelles le 22 juillet 1993, mais originaire de Croatie, Jelena Dukic avait fait les beaux jours de La Revanche des ex en 2016 avant de faire partie cette année des Vacances des Anges. Adepte du bistouri au niveau du postérieur et de la poitrine, la jeune Belge de 27 ans vient de dévoiler une énorme cicatrice au niveau des seins, résultat de sa dernière chirurgie esthétique réalisée en Tunisie. " Oui, j’avais été chez un soi-disant ‘bon chirurgien’", a écrit en légende celle qui se trouve désormais complexée par sa poitrine.

"J’ai les seins détruits, je suis tellement malheureuse depuis que j’ai fait cette opération. Je complexe tellement, je dois me faire réopérer mais je n’ose même pas. Sans oublier qu’ils ne sont même pas bien remontés." Des regrets pour la participante belge des Anges 11 qui met donc en garde toutes les filles qui désirent faire comme elle. En effet, Jelena Dukic n’est pas la seule candidate de téléréalité à avoir vécu une mauvaise expérience avec la chirurgie. En juin 2020, Léa Mary révélait avoir été victime d’une opération ratée, aussi en Tunisie. "Je voulais me faire enlever du volume au niveau de mes fesses, avait déclaré la candidate des Princes de l’amour sur les réseaux sociaux. Mais les médecins ne peuvent rien faire, car liposucer une fesse, c’est impossible. Je vais devoir vivre avec et accepter. Je serai complexée toute ma vie."