Ce 27 mars dernier va certainement laisser des séquelles. Ce soir-là, Will Smith giflait Chris Rock après une blague à propos des cheveux de sa femme. L'humoriste, qui remettait alors un prix aux Oscars, ne savait visiblement pas que Jada Pinkett Smith souffrait d’alopécie.

Après cette scène, qui a eu un énorme retentissement médiatique, Will Smith recevait le prix du meilleur acteur pour son rôle dans "La Méthode Williams". Depuis cette soirée, les projets de Will Smith s'annulent les uns après les autres. Le frère de Chris Rock, Kenny, s'est exprimé dans les colonnes du Los Angeles Times. "Mon frère ne représentait aucune menace pour Will Smith. Il n’a manifesté aucun respect envers Chris et l’a rabaissé devant des millions de téléspectateurs", a-t-il commencé.

Pour lui, L'Académie n'a pas bien géré les choses lors de cet incident. "Il aurait dû être escorté vers la sortie. Je les tiens pour responsables de ce qu’il s’est passé. Il aurait pu faire encore bien pire à mon frère."

S'il n'a pas regardé les images en direct, cet acteur et entrepreneur de 42 ans n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. "Ça me rend de dingue de revoir cette scène encore et encore parce que ce que je vois un être cher se faire attaquer sans que je puisse rien y faire." Il a également tenu à défendre Chris Rock à propos de quelconque blague douteuse. "La blague était drôle mais pas hilarante. Je suis persuadé que s’il avait su que Jada souffrait d’alopécie, il n’aurait pas plaisanté là-dessus", a-t-il ajouté.

"Je n'accepte pas ses excuses"

Depuis lors, tout s'est accéléré pour Will Smith. L'acteur s'est excusé pour son geste. Tandis que L’Académie des Oscars a annoncé l’ouverture d’une enquête et sa volonté de le sanctionner. L'ancien Prince de Bel Air a alors démissionné spontanément de L'Académie des Oscars alors que cette dernière devrait se prononcer à ce sujet le 18 avril prochain. Pour Kenny Rock, L'Académie devrait aller plus loin et lui destituer de sa statuette tout en ne l'invitant plus aux prochaines cérémonies.

Will Smith s'était également publiquement excusé auprès de Chris Rock. Des excuses qui sonnent creux selon le frère de la victime. "Les choses auraient été différentes s’il s’était excusé dès le début, lorsqu’il est monté sur scène et qu’il a pleuré en recevant son Oscar. Mais il ne l’a pas fait", souligne-t-il. "Ces excuses, je ne les accepte pas parce que je pense qu’elles ne sont pas sincères. Je pense que son attaché de presse et les gens qui travaillent sous ses ordres lui ont recommandé de le faire", a-t-il conclu.

Une chose est certaine, cette histoire n'est pas du tout terminée et la hache de guerre est loin d'être enterrée.