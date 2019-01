"Moi, Jose L. Torres, me fait tatouer volontairement le 2 janvier 2019 pour regagner la confiance de ma femme pour la douleur et la souffrance que j'ai causé à notre mariage", peut-on désormais lire sur son corps.

S'en suit une liste de ses pêchés: "Je suis un menteur, un tricheur, un manipulateur, décevant, un amateur de prostituées, malhonnête et irrespectueux".

L'auteur du tatouage explique avoir pris la précaution de demander à l'homme s'il était sûr de sa décision. "Sa seule réponse a été qu'il était certain, car il avait fauté et il voulait prouver qu'il avait changé", affirme-t-il.

L'initiative, si elle inspire déjà les moqueries des internautes, comporte en plus plusieurs erreurs. Ainsi, on peut lire "disrespectul" à la place de "disrespectful", ou "deciever", alors que l'orthographe correcte est "deceiver". Il n'en fallait pas plus pour que les réactions s'enchaînent. Petit florilège:

- "Ta seconde femme va adorer ce tatouage"

- "N'avez-vous pas vérifier deux fois, trois fois l'orthographe??"

- "Imagine ce que la femme suivante qu'il va tromper dira en voyant ça"

- "Il faudrait commencer à épargner pour l'effacement au laser ET pour le divorce car les deux sont garantis"