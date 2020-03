Connu pour s’être photographié dans des endroits insolites avec sa pancarte "Mom I’m fine" ("Maman, je vais bien") afin de rassurer sa mère mexicaine, Jonathan Kubben - primé à deux reprises aux Influencer Awards de Monaco - voit encore et toujours plus loin.

"Je suis à la recherche d’un vidéaste pour me suivre à travers le monde, nous révèle le trentenaire bruxellois, suivi par plus de 373 000 followers sur Instagram. Un job full-time, déclaré, avec un salaire fixe et tous les voyages payés. Mais aussi un bonus de 10 000 euros si on atteint les 100 000 followers sur la chaîne YouTube que je veux lancer prochainement." Un vidéaste qui le suivra donc partout, à commencer par la construction de son école au Mexique, entièrement réalisée en plastiques recyclés (et dont la levée de fonds à hauteur de 50 000 euros s’est effectuée via sa communauté) et tous les projets humanitaires qui en découleront. Sans compter un périple sur un volcan au Guatemala, la découverte de l’hôtel de glace en Finlande ou encore… une aventure spatiale ! "Je suis en train de voir avec la Commission européenne pour entrer en contact avec l’Agence spatiale européenne et essayer de mettre un ‘Mom I’m fine’ dans l’espace", indique ce globe-trotteur et philanthrope des temps modernes. Plus d’infos via son adresse mail : admin@momimfine.com.

P.-Y.P.