Avec son "La question elle est vite répondue", Jean-Pierre Fanguin est devenu une star des réseaux sociaux en quelques heures. Après un premier buzz, il est de retour avec une nouvelle vidéo.

Cette fois, plus question de la répartition des richesses dans le monde, mais de l'alimentation. "Salut à toi jeune entrepreneur! Savais-tu que la moitié de la population est en surpoids à cause des produits transformés?", lance "JP" dans sa nouvelle vidéo postée sur Twitter ce week-end. Toujours vêtu d'un smoking bien serré, il déambule près des Champs Elysées, un cigare à la main. L'écrasant sur une Citroën garée devant le célèbre hôtel-restaurant Fourquet's, il lâche à ses followers: "Est-ce que tu préfères être minable et manger des croque-monsieurs avec tes doigts ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir la possibilité de manger au Fourquet's avec une fourchette?", avant de conclure : "Moi j'pense la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis, soit tu vas t'acheter un programme Weight Watchers"

Un nouveau buzz en vue pour Jean-Pierre Fanguin, qui n'a pas hésité à accompagner sa vidéo de cette légende : "Désolé pour le propriétaire de ce véhicule provenant du tiers-monde, je l’ai confondu avec un cendrier". Et si les internautes se demandent encore ce qui se cache derrière ces vidéos, "JP" a rédigé une petite "explication". Pour ceux qui le soupçonnent de travailler pour des sociétés pyramidales, Jean-Pierre a publié un communiqué précisant qu'il n'avait "aucun lien avec ces entreprises". "Il est vrai que mes vidéos humoristiques ont pu porter à confusion et que j'ai repris les codes utilisés par certains représentants de ces sociétés, mais cela reste de la parodie", écrit "JP" dans le texte. D'après lui, ses vidéos sont "publicitaires et créées dans un but qui sera dévoilé d'ici quelques semaines". Vivement de savoir lequel...