Dans un nouveau live sur Instagram, l'attaquant du Real Madrid a répondu aux questions de ses abonnés et de ses invités.

En cette période chamboulée, nombreux sont les sportifs qui se prêtent au jeu des lives, sur Instagram notamment. Après un premier live où il avait notamment défendu Valère Germain et Patrice Evra, KB9 a cette fois-ci répondu à une question que de nombreux fans se posaient: que pense-t-il d'Olivier Giroud ?

Interrogé par Mohammed Henni, un youtubeur bien connu, voici sa réponse: " Je vais répondre à toi et tous ceux qui regardent, et ca va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Maintenant next, je parle même plus de lui (...) Moi je sais que je suis la F1". L'invité de Benzema ajoute même: "On compare pas un Wiko et un IPhone". Cela a le mérite d'être clair !



En nuançant ses propos, Benzema a aussi mis en avant les qualités de Giroud:" Par exemple, si on veut parler de l'équipe de France, son jeu il est bien pour l'équipe de France. Après je sais que beaucoup de gens veulent que je joue à sa place. Merci pour la force, mais on est 2 attaquants différents. Mais son jeu pour l'équipe de France il est bien. (...) Il pèse beaucoup sur une défense, ça permet de voir les autres joueurs comme Mbappe ou Griezmann."

Dans le même liveBenzema a invité le légendaire Ronaldoet lui a rendu un bel hommage: