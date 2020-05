Katy Perry et Shakira reprennent les tubes de Disney pour Kermit la grenouille © Reporters / DPA Divers P.L

La contrainte du confinement oblige les chaînes à faire preuve d’une imagination débordante pour proposer malgré tout de nouveaux shows. ABC et Disney + ont demandé à des stars de réinterpréter des tubes du dessin animé dans une émission présentée par Kermit la grenouille et toute la bande du Muppet Show. Katy Perry va reprendre "Baby Mine" ( Dumbo), Shakira "Try Everything" ( Zootopie), Idina Menzel "A Whole New World" ( Aladdin), Rebel Wilson "Poor Unfortunate Souls" ( La petite sirène), et Christina Aguilera le thème de La reine des neiges. Les bénéfices seront versés à la lutte contre le Covid-19.