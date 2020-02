Le restaurant KFC a décidé de célébrer la venue des deux stars dans son établissement.

Nous vous en parlions ce jeudi: Kim Kardashian et Kanye West ont commandé dans un KFC à Paris et la scène, improbable, est devenue virale sur les réseaux sociaux. La chaîne de fast-food y a donc vu une opportunité de poursuivre le buzz... en dévoilant une plaque en leur honneur. "Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne", avec la date du 19 février dernier, peut-on y lire.

Une démarche qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mais qui s'inscrit sans doute dans la guerre de com' que se livrent les Burger King, McDonald's et autres restaurants...