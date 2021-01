Dimanche 24 janvier, à bord d’un TGV Guingamp-Paris, les passagers ont eu droit à une version peu ordinaire de la traditionnelle annonce d’accueil diffusée à bord du TGV, rapporte francetvinfo.fr. L'agent SNCF a mis un brin d'humour dans son message pour dire bonjour, parler de l'étiquetage des bagages ou de la nécessité de porter un masque.

" Aujourd’hui nous avons la chance de voyager à bord d’une magnifique rame de type Atlantique, fleuron de la technologie ferroviaire de la fin du XXe siècle", commence le facétieux personnage. "Si vous utilisez les toilettes, vous constaterez que le papier qui s’y trouve date lui aussi de cette glorieuse époque. Il faut savoir que ce train a une histoire (long silence) . Mais je ne la connais pas", a commencé l'agent déclenchant l'hilarité des passagers.

Avant de poursuivre avec les mesures sanitaires en vigueur : "À bord, pas de wi-fi. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau social, je vous suggère d’engager la conversation avec votre voisin ou votre voisine, tout en respectant les gestes barrières, bien évidemment. À ce sujet, je vous informe que vous devez garder vos masques sur le visage, ceci pour préserver la sécurité de tous. Deuxième avantage, vous pourrez faire des grimaces au contrôleur sans qu’il s’en aperçoive. Notez tout de même que ces derniers sont eux aussi équipés de masque et qu’ils ont cette option également", a-t-il plaisanté.

"Dans quelques minutes, nous passerons parmi vous, n’hésitez pas à nous solliciter lors de notre passage dans votre voiture. Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer. Mais sachez aussi que vous avez le privilège de voyager sur la ligne SNCF qui emploie les contrôleurs et contrôleuses les plus beaux et les plus sympathiques de tout le réseau ferroviaire français. Mais malheureusement aucun d’entre eux ne travaille le dimanche, vous n’en croiserez donc pas aujourd’hui. La SNCF et son équipage, moins beau que d’habitude mais heureusement masqué, vous souhaite un excellent voyage", a-t-il conclu.

La vidéo enregistrée par un passager atteint à présent les centaines de milliers de vues sur Youtube.

Vous pouvez retrouver le message dans son entièreté dans la vidéo ci-dessous :