Le vendredi 29 avril dernier, à Phoenix aux États-Unis, la police a mis fin de manière spectaculaire à une course-poursuite très dangereuse. Depuis plusieurs années maintenant, la police rivalise d'ingéniosité pour créer des dispositifs qui puissent arrêter les fuyards. Le dernier en date s'appelle le "Grappler Bumper".

C'est un système qui projette des sangles très résistantes qui parviennent à accrocher la roue arrière d'un véhicule qui est en fuite. Vendredi dernier, c'est donc grâce au Grappler Bumper que la police a réussi à mettre fin à cette longue course-poursuite dans l'état de l'Arizona sans qu'il n'y ait le moindre accident.

La façon dont le fuyard a été arrêté a été filmée grâce à un hélicoptère qui suivait et filmait la trajectoire du conducteur fou. Des images impressionnantes relayées par FOX10 Phoenix. Le conducteur tentait d'échapper à la police après s'être endormi au milieu de la circulation. Une fois que ce dernier a remarqué qu'il était encerclé par la police, il a démarré en trombe et a foncé dans plusieurs véhicules de la police avant de prendre la fuite.

La poursuite a duré un certain temps mais grâce au "Grappler Bumper", le véhicule a donc réussi à être stoppé et le conducteur a été arrêté. Plusieurs armes et de la drogue se trouvaient dans le véhicule.