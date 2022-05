En Islande, on ne rigole pas avec le droit à la déconnexion ! C'est pour cela que l'office du tourisme islandais a lancé un nouveau service, baptisé "Outhorse your e-mail", dérivé d'"Outsource" (Sous-traitez votre e-mail). Le principe est on ne peut plus simple : des chevaux islandais se chargeront de répondre à tous vos mails à l'aide d'un clavier géant.

Présenté dans une vidéo promotionnelle, le service a de quoi faire sourire. "Rien de pire pour gâcher les vacances que le travail", note la voix off de la vidéo. "Heureusement, l'Islande a créé la solution parfaite", poursuit-elle en présentant le service "révolutionnaire". "Les chevaux islandais très spéciaux répondront à vos courriels professionnels afin que vous puissiez profiter de vos vacances en toute tranquillité".

"JJJJJJJJJJ" ou "8io:l:;l:oiiþ::" : des exemples de mails sont montrés dans la vidéo. Une chose est sûre : ceux-ci tiennent plutôt de l'absurde !

Si l'idée tient plus de la blague, quelque 8.000 personnes ont d'ores et déjà été séduites par le service. "L'Islande a lancé son service "OutHorse Your Email" pour aider les voyageurs à se déconnecter et à profiter de tout ce que le pays a à offrir, sans interruption", explique Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, à la tête de Visit Iceland.

Une fois arrivé sur le site, les futurs voyageurs se voient proposer trois chevaux. Chacun a ses propres caractéristiques : l'un est présenté comme "efficace" mais "pouvant faire une sieste", tandis qu'un autre y est décrit comme "Sûr de lui, efficace et à la crinière brillante". Une vidéo coulisses montre également comment les chevaux ont été entraînés pour taper sur le clavier géant.

Une fois le cheval choisi, les utilisateurs n'ont plus qu'à rentrer leurs dates de congés, leur adresse mail et à se diriger vers les plus beaux endroits d'Islande. De quoi profiter à fond des paysages somptueux du pays sans trop penser au boulot !