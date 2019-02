Les enfants de Laurence Bibot et Marka sont connus pour leur originalité et elle se ressent dans le clip de leur chanson "Tout oublier", dans lequel ils sont habillés en tenue de ski old school et sont en train de se promener sur une plage en plein été.





Pour promouvoir leur station de ski, l'office du tourisme de Morvan a choisi de parodier la vidéo et de faire tout l'inverse. Parmi les skieurs se retrouvent des gens en bikini et maillots de bain en train de taper la balle dans la neige.