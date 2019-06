Voilà bientôt un an que la chaîne de fast-food livre ses burgers par l'entremise de Deliveroo. L'occasion, pour les deux entreprises, de révéler quelques chiffres insolites. Dont une commande à 377 €, soit l'équivalent de... 83 Big Mac.

Voilà un an que le service de livraison de repas à domicile s'est associé à l'enseigne de fast-food McDonald's, en Belgique. L'occasion, pour les deux entreprises, de communiquer quelques données parfois surprenantes. On apprend ainsi que le record de la livraison la plus courte (en terme de distance) est à mettre à l'actif de Bruges : seulement... 13 mètres séparaient le domicile du gourmand qui a passé commande du McDonald's qui a préparé son repas...

Côté plus gros mangeurs, c'est à Bruxelles qu'il faut chercher : la plus grosse commande McDelivery passée via Deliveroo s'élève à un montant de... 377,75 €. Soit l'équivalent de... 83 Big Mac !

Ce burger, qui est à McDo ce que le Giant est à Quick et le Whopper à Burger King, est par ailleurs le burger le plus commandé par les Belges qui ont fait appel à McDelivery, toutes villes confondues.

On apprend encore que les villes où le plus de salades sont commandées sont Bruxelles et Charleroi, tandis que la gamme "Veggie" séduit davantage les Flamands (Anversois et Malinois) que les francophones. Enfin, alors que le vendredi représente le jour le plus élevé en termes de commandes, c'est moins vrai pour les personnes isolées, qui craquent plutôt le lundi...