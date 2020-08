On ne présente plus "JP", de son vrai nom Jean-Pierre Fanguin. Il y a quelque mois, il est devenu une star sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il propose aux "jeunes entrepreneurs" de "faire de l'argent rapidement" avec lui. Mise en scène, grosse voiture, champagne, costard, démarrage en trombe, faute de français et faute dans les chiffres... La vidéo a été partagée par de très nombreux utilisateurs et le compte Instagram de "JP" compte maintenant 111.000 abonnés.

Depuis, le jeune homme a attiré l'attention des autorités suisses. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à publier des vidéos. De nouvelles images ont d'ailleurs été partagées hier. Jean-Pierre Fanguin, en costard vert pâle, propose de le suivre plutôt que de "continuer à faire semblant de kiffer partir en vacances dans le sud de la France".