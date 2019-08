© DR

L'auteur de la série humoristique assume ce choix, comme il l'explique au Nieuwsblad. “Je n’ai pas peur de leur réaction, même si après coup, je me suis demandé si je n’avais pas été trop loin", affirme-t-il. "Quand je dessine, j’essaie surtout de les dessiner aussi beaux que possible. Je les représente comme je les imagine. Pour moi, Mathilde est une femme ardente et Philippe plutôt un raseur.”

La BD sortira le 4 septembre prochain aux éditions Ballon Média.