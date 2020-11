Les images font le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Alors qu'il était en train de couvrir en direct l'élection américaine, le journaliste Maxime Switek souhaitait montrer les scènes de joie qui suivaient l'annonce de l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis.

Mal lui en a pris car le jeune qu'il a interrogé, visiblement éméché, a voulu se faire remarquer devant la caméra: "Je me sens très bien ce soir. Je bois et fais la fête depuis midi. C'est ma onzième bouteille. Je suis heureux mais aussi soulagé. Je suis déjà allé en France, c'est magnifique. J'ai mangé des escargots, des croissants et j'adore l'omelette du fromage."

La scène a provoqué un fou rire chez le journaliste et n'a pas tardé à être largement partagée sur les réseaux sociaux.

De nombreux internautes y voient d'ailleurs un clin d’œil au célèbre dessin animé de Cartoon Network, "Le laboratoire de Dexter", dans lequel le petit génie tente de s'exprimer en français mais ne peut prononcer que "omelette du fromage".