Sur les réseaux sociaux, son message fait un véritable malheur.

En pleine crise du coronavirus, une multitude de gens travaillent et se battent au quotidien afin de garder la vie sauve. Pendant cette période difficile, n'importe quel message d'espoir et inspirant ne fait pas de mal. Dans son pyjama, une petite fille adresse un message rempli de douceur sur les réseaux sociaux.

A sa manière, elle explique ce qu'est la vie pour elle. "Tu sais que la vie est belle", raconte-t-elle, filmée par son papa. "On ne voit plus la vie quand on meurt. Du coup, il faut en profiter. La vie, c'est joli, c'est beau." Avant ensuite de poursuivre, "Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses : les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés... Tout ça, c'est chouette."

Autre élément très important pour cette petite: ses proches. Elle insiste fortement sur l'importance de faire attention à ceux auquel on tient. "Quand on meurt, on ne les voit plus, et c'est triste."

De nombreux internautes ont été touchés par cette vidéo virale. La comédienne Ingrid Chauvin et l’humoriste Camille Lellouche l'ont même repartagée sur leurs comptes Instagram respectifs.