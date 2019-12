Lamborghini a offert un magnifique cadeau de Noël à des fans de la marque qui ne l'oublieront pas de si vite.

Sterling Backus et son fils Xander sont des inconditionnels de Lamborghini et notamment de la Aventador SV. Le père et son fils en sont tellement passionnés qu'ils ont décidé, depuis deux ans maintenant, d'en réaliser une réplique à taille réelle à l'aide...d'une imprimante 3D !



Le constructeur automobile, attiré par leur ferveur et pour les remercier de leur soutien, a alors décidé de leur faire une surprise qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.

En effet, quelques jours avant Noël, une équipe de Lamborghini a contacté Sterling pour lui annoncer qu'ils souhaitaient remplacer la copie de la Aventador SV par une véritable Aventador S Roadster afin de surprendre son fils Xander.

Le père et son fils sont ainsi autorisés à utiliser le véhicule durant une période de deux semaines après laquelle ils devront malheureusement le rendre.

Cette action marketing de la société italienne fait mouche et les réactions de la famille capturées en vidéo font plaisir à voir.