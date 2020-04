" Co-co-corona, t’as bien niquer ta mère et ton père, chante Camille Lellouche. "On est confinés à cause de toi, on ne peut plus manger à cause de toi. On va devenir fous à cause de toi !"

Postée le 14 mars sur Instagram, la vidéo de l’humoriste et ancienne candidate de The Voice dans laquelle elle invective une chauve-souris, cartonne. Remixé et agrémenté d’un clip de rap tourné dans sa cuisine, son cov-hit affiche déjà plus de 5 millions de vues.