Dans la vidéo du clip "Bad Guy" de la chanteuse Billie Eilish, un commentaire est parvenu à atteindre la barre symbolique du million de likes.

The Daily Dot rapporte que Seth Everman a publié son commentaire il y a plus de cinq mois et est devenu le premier internaute à réaliser cet "exploit" grâce à un amusant jeu de mots.

Photo de profil affichant un crâne chauve, il a tout simplement publié un: "I'm the bald guy" ("Je suis le gars chauve") en référence au refrain du titre "I'm the bad guy".

© Capture écran YouTube "Bad Guy"