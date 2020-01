Rodrigo Alves était le Ken humain mais ne veut plus se mentir à lui-même pour 2020.

A 36 ans, Rodrigo Alves, alias Roddy, était devenu célèbre pour être devenu le Ken humain. Pour ce faire, il avait dépensé pour 587.000 euros de coups de scalps et changer d'apparence en subissant plus de 70 opérations.

© REPORTERS

Pour 2020, Roddy a eu une révélation et a décidé de devenir... une Barbie! C'est ce qu'il a annoncé pour le journal anglais The Mirror: "Pendant des années, j'ai essayé de vivre comme un homme. Je me suis fait mettre six abdominaux, de faux muscles, mais je me mentais à moi-même. Je suis une femme et j'ai toujours eu ce sentiment que j'en étais une. Maintenant, mon corps correspond à mon état d'esprit." Pour devenir la copine de son ancienne apparence, elle a dû se faire faire des traits de femmes, des cheveux blonds et un fessier beaucoup plus rebondi.

Les prochains mois s'annoncent chargés car Rodrigo doit encore enlever sa pomme d'Adam, modifier sa mâchoire et son menton avant l'étape finale: l'inversion du pénis et une ablation des testicules. La nouvelle femme semble sûre de son coup: "Cela fait tellement de bien de dire au monde que je suis une femme. Je suis connue comme Ken mais au fond, je me suis toujours sentie Barbie."