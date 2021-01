Jamie a publié une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle il annonce à son papa, Richard, qu'il a remboursé la totalité du prêt que celui-ci avait contracté pour payer sa maison.

On voit ainsi le jeune homme jeter les clés de la maison à son père: "Attrape !", lance-t-il à l'adresse de Richard. Celui-ci ne comprend visiblement pas là où son fils veut en venir: "J'ai appelé la banque et j'ai remboursé le prêt jusqu'au dernier centime", lui explique-t-il alors. "Tu as travaillé toute ta vie, maintenant tu peux prendre ta retraite”.

"Pourquoi as-tu fais cela ?", demande le père. "Parce que je t'aime", lui répond tout simplement Jamie.



Visiblement ému par le geste de son enfant, le papa lui demande de tendre la main: "Tu es le meilleur fils qu'on puisse avoir. Tiens, voici les clés. Ce qui est à moi, est à toi."

Dans les commentaires, plusieurs internautes s'interrogent sur la façon dont Jamie Nyland a pu récolter autant d'argent en étant si jeune: “J’étais sur Vine pendant quatre ans, et je fais des vidéos YouTube depuis dix ans. C’était mon seul objectif”, raconte-t-il.

Dans une deuxième vidéo, on peut voir le fils et le père s'enlacer tendrement et Jamie remercier son paternel: "Merci pour tout".