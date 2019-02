La dernière vidéo de Burger King trolle magistralement McDonald's.









Dans une vidéo tournée à Stockholm et diffusée sur YouTube, Burger King s'amuse à proposer un menu entièrement basé sur le Big Mac, à quelques nuances près. Ici, pas de Whopper ni de Double Steakhouse mais plutôt un savant mélange de références au burger du McDo. "Comme un Big Mac mais vraiment grand", "Un peu comme un Big Mac, mais plus juteux et goûteux", "Le Burger que le Big Mac aurait voulu être", "Tout sauf un Big Mac" ou encore "Une copie d'un Big Mac mais grillé à la flamme bien sûr".







Un menu déroutant qui a déstabilisé les clients venus passer commande au guichet!

La marque déposée "Big Mac", propriété de McDonald's, a été révoquée par l'Union Européenne il y a quelques jours. Conséquence directe, la chaîne de restauration rapide ne détient plus l'exclusivité du nom de son célèbre burger au sein de l'UE. Il n'en fallait pas plus pour que l'équipe marketing de Burger King, son principal concurrent, saute sur l'occasion pour s'en moquer gentiment.