Après la robe bleue ou noire, c'est le nouveau défi sur lequel les internautes s'arrachent les cheveux.

Voyez-vous cet homme de face ou de dos? Publiée sur le nouveau réseau social en vogue TikTok, la vidéo montre un homme habillé de noir sur une balançoire, dans un environnement enneigé. De quoi créer une illusion d'optique et perturber certains internautes, qui ont mené un véritable débat autour de la question.

Deux camps se sont alors érigés. Le premier compose ceux qui affirment que l'individu se balance de dos. Le second réunit ceux qui contredisent cette affirmation, arguant que l'homme en noir est positionné face caméra. Alors qui a tord qui a raison? Pour le moment aucune des parties n'a reçu l'approbation du principal intéressé, mais tous usent de bon nombre d'arguments plus sophistiqués les uns que les autres.

Pour Maxime, un utilisateur de Twitter, c'est évident: "Je n'arrive pas à comprendre comment on peut le voir de face". Un second twittos abonde en ce sens: "Il fait face au bâtiment et non à la caméra. Regardez à ses jambes et ses genoux. Vous ne pouvez pas tendre votre jambe de la sorte sauf si vos genoux ou jambes sont cassées. Point". En face, certains déclament leur réquisitoire à grand coup de croquis et de théories à en donner la migraine. "C’est vraiment simple… Regardez l’angle devant la balançoire et la direction dans laquelle il va… Il fait face à la caméra."