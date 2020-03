Les rassemblements sont interdits, pas les apéros virtuels

A l'heure du confinement, il est strictement interdit de se rassembler. Pour contrer cela et la solitude que certains peuvent ressentir, il existe des solutions.

L'apéro virtuel en est une.



Sur ce groupe facebook la consigne est claire : "Premier apéro virtuel du confinement. Vendredi à 19.00, on se prend en photo avec son apéro et on publie sur son profil. On aura une grosse pensée pour toute ces personnes qui prennent soin de nous."

Un bon moyen de se changer les idées en respectant les mesures de confinement.