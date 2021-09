La ressemblance est frappante. Dwayne Johnson, l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, a été frappé par un sosie apparu sur la toile. Avec son crâne rasé, ses muscles XXL et son sourire ravageur, Eric Fields, 37 ans, est officier de police en l'Alabama. Mais il est aussi le parfait sosie de Dwayne Johnson AKA The Rock.

Depuis deux semaines, un montage de lui avec l'acteur est devenu viral. Cette image est même parvenue... aux yeux de Dwayne Johnson lui-même. Il a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux: "Oh merde! Wow" commence-t-il. "Le mec à gauche est bien plus cool. Un jour, nous boirons du Teremana [sa marque de Tequila, NDLR], et vous me raconterez toutes vos "anecdotes The Rock", parce que je SAIS que vous en avez."





Difficile de les reconnaître n'est-ce pas? L'officier de police est bien à gauche de l'image tandis que l'acteur se trouve à droite. Cette anecdote a eu le don d'amuser le bureau du shérif de Morgan County où travaille l'officier de police. "Espérons qu’il acceptera notre offre de venir patrouiller avec nous!"