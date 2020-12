“Je chante très faux et je danse très mal mais c’est le but !, rigole d’emblée celui qui est chroniqueur -depuis un an- sur Radio Contact tous les jeudis matin. C’était un projet en collaboration avec la radio qui voulait produire une vidéo pendant le confinement. Et on a eu l’idée d’une parodie musicale car Radio Contact a toujours voulu faire ça.”

Plus de 65.000 vues en 4 heures

Résultat ? Carton plein avec déjà plus de 65.000 vues en à peine quelques heures sur ses pas de danse caricaturaux. La parodie de Jerusalema ayant en effet été postée ce matin, juste après sa chronique matinale en radio.

Après la parodie de Stromae réalisée par un autre jeune humoriste (Mizoo) la semaine dernière, au tour d’un autre -22 ans- de s’attaquer ici au tube de l’été de Master KG. Jerusalema étant arrivé à faire danser toute la planète, y compris la Grand-Place de Bruxelles… sauf lui (alias Master Gigi). “J’avais encore jamais essayé ce créneau, confie Nikos Ghiouleas alias Nikoz qui, dans son clip parodique, tente de manière malaisante de recréer un flashmob sur Jerusalema. C’est une nouvelle manière d’aborder l’humour. On a écrit les paroles, tourné durant trois jours la semaine dernière (entre la Grand-place de Bruxelles, celle de Charleroi, Liège et dans les hauteurs de Namur avec vue sur la Meuse, Ndlr.) puis avec le montage et mixage en studios, cela nous a pris une bonne semaine. Tout a été fait, comme les prises de vues en drone, avec l’équipe digitale de la station. Un vrai travail de pros!”

Un clin d'oeil de Master KG en personne

Avec des vannes comme “Même les vieux arrivent à mieux danser que moi alors qu’ils ne pissent plus droit” ; “Kamel Ouali a porté plainte” ou encore sa fausse crise d’épilepsie en pleine rue devant un passant mal à l’aise, cette parodie de danse s’avère très feel good en cette période morose. “On a créé ce personnage caricatural de Master Gigi, avec sa coupe de cheveux dégueulasse, dans le but de pousser à l'extrême mon autodérision, conclut l’humoriste, finaliste du concours Next Prince of Comedy et plutôt habitué au stand up. J’ai kiffé mais c’était très stressant de sortir de ma zone de confort.” Une dérision qui aura toutefois même valu un clin d’œil, à la fin du clip, du véritable Master KG.