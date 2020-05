À l’heure où Le Dîner de cons est rediffusé sur les chaînes télé à la recherche de programme pour divertir les gens confinés , Vanity Fair nous apprend que ce genre de rendez-vous a vraiment existé dans le show-biz.

Ou quand la réalité rejoint la fiction puisque ces réunions étaient aussi organisées dans la vraie vie entre célébrités. En 1998, lors de la sortie du film mettant en scène Thierry Lhermitte et Jacques Villeret, le magazine indiquait qu’ils avaient lieu au "Castel, mythique restaurant parisien du quartier de Saint-Germain-des-Prés" . Un certain Jacques Martin, animateur de L’école des fans , y participait régulièrement. L’acteur Claude Brasseur, lui, en aurait été la victime. "Ses copains lui ont avoué , lit-on. À l’époque, il faisait Paris-Dakar. Il suffisait de le brancher là-dessus, il ne décollait plus du sujet."