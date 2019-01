Travaillant toutes pour la même unité d'un hôpital du Minnesota aux Etats-Unis, ces 31 infirmières ont accouché simultanément en 2018 de 32 bébés. Tombées enceintes presque toutes au même moment, les jeunes femmes ont pu profiter de leur grossesse entre collègues. "C’était un vrai soulagement de venir au travail et de voir que tout le monde était enceinte et de demander ‘Dis moi, est-ce que ça c’est normal ? Et ça, c’est normal ?’ Et de ne plus avoir ce poids sur mes épaules", a ainsi révélé l'une d'entre elles au journal américain Inside Edition.



Si cette grossesse collective fut bénéfique à un grand nombre d'entre elles, elle a également donné lieu à une photo originale du personnel de cette unité de l'hôpital St Cloud montrant les infirmières accompagnées de leurs bébés numérotés selon leur ordre d'arrivée.