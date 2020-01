Plusieurs enseignes ont, avec humour, proposé un travail au couple.

Après avoir renoncé à leur rôle au sein de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex se retrouvent sans emploi. L'occasion pour certaines entreprises de tenter leur chance pour essayer d'embaucher le célèbre couple princier. C'est le cas notamment de Burger King Argentine qui publie ceci sur Instagram: "Chers Duc et Duchesse: si vous cherchez un travail, nous avons une nouvelle couronne pour vous."



Le célèbre Fast Food en remet une couche via sa filiale américaine mais grâce à deux Tweets: "Vous aurez toujours un travail chez nous" et "Harry, notre famille royale offre des postes à temps partiel"

Si jamais travailler pour la célèbre marque de Fast-Food n'intéresse pas Harry et Meghan, pas de panique! La police de Surrey a également un poste à pourvoir: "Chers Harry et Meghan, nous avons appris que vous recherchiez une nouvelle fonction où vos fortes convictions en faveur du service public et votre désir de servir la Reine seront des atouts. Nous sommes proches de Windsor, et Sussex, et nous recrutons..."

Le Daily Show animé par Trevor Noah a également proposé son aide. "Le Daily Show avec Trevor Noah est à la recherche de deux nouveaux employés. Le futur employé doit: Parler un anglais impeccable, Savoir très bien saluer, A participé à un ou plusieurs mariages qui impliquent des épées, A plus de 2 ans d’expérience en tant que membre d’une famille royale et A un manoir ou un château disponible pour organiser des soirées professionnelles."

Aucun doute la-dessus, le couple ne devrait pas rester au chômage bien longtemps!