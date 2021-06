En août 2020, Lidl avait frappé très fort. Grâce à une collection de chaussures ainsi que d'autres vêtements comme des chaussettes à son effigie, le supermarché avait fait le buzz.

Il y a trois semaines, la nouvelle collection de baskets Lidl a déjà été lancée en Italie pour 12,99 euros. Le 5 juillet, elles arriveront en France tandis qu'on ne sait pas encore quand elles feront leur apparition en Belgique.

Cette année, le supermarché a décidé d'encore mieux équiper ses fans. En effet, si les sneakers font fureur, Lidl commercialise cette fois une serviette de plage et une bouée en plus. Grâce à cela, vous aurez tout l'attirail estampillé de votre supermarché préféré pour aller à la plage ! Normalement, les prix devraient osciller entre 3 et 13 euros.