Si l'auteur du message n'a pas pu être identifié, il a néanmoins créé un certain malaise au sein de l'assemblée. La reine n'a pas su comment réagir et s'est contentée d'afficher une expression incrédule. La porte-parole du programme a ensuite tenté de poursuivre dans les meilleures conditions. " Je ne sais pas comment réagir. Je vais simplement continuer. Mes excuses Majesté". La scène a très vite fait le tour du web et fait le buzz auprès des médias flamands et hollandais.