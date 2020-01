À 17 ans, l'Indienne Nilanshi Patel bat son propre record de la chevelure la plus longue du monde, avec des cheveux qui mesurent presque deux mètres.

Entrée au Guinness Book en 2018 grâce à ses cheveux longs de 170,5 centimètres, la jeune fille vient d'écraser sa performance puisque sa chevelure fait maintenant 190 centimètres. Elle vient donc de recevoir son certificat de la part du célèbre livre des records.

Avec une telle coiffure, Nilanshi Patel doit mettre des talons pour éviter de laisser ses cheveux traîner trop par terre et elle a évidemment besoin d'aide pour dompter et peigner autant de cheveux. À l'AFP, l'adolescente explique qu'elle gère ses cheveux comme les autres filles de son âge: "Je lave mes cheveux une fois par semaine et je leur mets de l'huile une ou deux fois par semaine. Généralement, je fais une natte, mais pour jouer ou pour certaines occasions, je les attache en chignon".

À l'école et dans sa petite ville de Modasa, dans l'ouest de l'Inde, la jeune fille est bien connue et ses amis l'ont d'ailleurs baptisée "Raiponce", en référence à la princesse aux cheveux blonds du conte des frères Grimm. Nilanshi Patel n'est pas entrée chez un coiffeur depuis l'âge de six ans, après "une mauvaise expérience dans un salon de coiffure local". Pour elle, ses très longs cheveux sont même devenus un porte-bonheur, qui fait d'ailleurs la fierté de ses parents.