Prendre l'avion n'est pas toujours un plaisir lorsque l'on a pour voisin ou voisine un passager aux habitudes peu agréables.

Kathleen Shaw, ancienne hôtesse de l'air, a vu défiler de nombreux énergumènes, et a décidé de mettre au jour les pires comportements observés lors d'un vol.

Sur sa page Instagram "Passenger Shaming", on voit ainsi un festival de pieds en l'air, tous dans des positions fantasques, en chaussettes ou sales et nus. On y voit aussi un florilège de cheveux lâchés négligemment dans la nourriture du voisin de derrière, ou cachant son écran. On y voit encore un enfant dessinant sur les tablettes... bien guidé par une main d'adulte. On y voit, et c'est sans doute le pire, un homme ne se gênant pas pour uriner depuis son siège...