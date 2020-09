Face à ces accusations, Pierre Palmade lui même a décidé de répondre de vive voix en direct durant l'émission après une pause publicitaire durant laquelle il a été informé de la rumeur qui enflait sur les réseaux sociaux. "Je suis juste intimidé d'être ici . Je ne sais pas s'il faut être drôle, s'il ne faut pas être drôle" explique l'humoriste qui explique être la cible de ce type de critiques à chaque fois qu'il se montre sur un plateau télé. "Depuis un an où j'ai parlé de mes problèmes d'alcool et de toxicomanie, dès que je fais un petit truc un peu fou et bien ça y est je suis encore défoncé. Je veux dire aux gens que l'alcool et la drogue ne donnent pas de talent."

Mais ces explications n'ont pas calmé les internautes, bien au contraire, et un peu plus tard dans la soirée, c'est un autre message qui a été posté par Palmade : "La conjonctivite n’a rien à voir avec la défonce et l’alcool... Je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de TPMP ! Ben non mes yeux étaient rouges et moi j’étais intimidé et joyeux d’être là ! Je peux vous dire que vous m’avez jamais vu ivre et défoncé !" a-t-il lancé "Mais bon j’ai fait des confidences sur mon passé turbulent alors les ploucs s’en donnent à cœur joie ! Vous m’avez gâché la fête !".