Sur une montagne du Yorkshire, en Angleterre, plusieurs personnes s'étaient donné rendez-vous vendredi au Tan Hill Inn pub, afin d'écouter le cover du groupe hommage à Oasis, intitulé "Noasis". À l'intérieur du pub, tout était réuni pour faire la fête et la bière coulait à flots... tout comme la neige dehors qui ne cessait de tomber sur ce point culminant du Yorkshire.

Les clients du pub savaient que la météo était mauvaise en ce vendredi mais ils étaient loins de se douter que, quelques heures après leur arrivée dans le Tan Hill Inn, un mètre de neige allait bloquer les différentes portes de sortie du pub.

C'est alors qu'à la fin du concert, les autorités locales ont déclaré qu'il n'était pas sûr pour toutes les personnes présentes de tenter de sortir du pub pour rentrer chez soi. Il a alors été décidé que tous les clients devaient attendre que la tempête Arwin cesse pour que ces derniers rentrent en toute sécurité chez eux.

Les clients, les membres du groupe et les sept employés de l'auberge ont donc passé la nuit de vendredi à samedi dans le pub. La neige ne cessant pas de tomber, ils ont également pu profiter des installations de l'auberge toute la journée de samedi ainsi que la nuit. Et dimanche ? La même musique ! Toutes les personnes n'ont finalement pu rentrer que lundi matin chez elles, lorsque la neige a cessé de tomber et que les routes étaient dégagées comme il le fallait pour pouvoir laisser repartir tout le monde en toute sécurité.

La soixantaine de personnes aura donc subi un confinement d'un week-end dans un pub avec un groupe de musique reprenant les meilleurs titres des frères Gallagher et de la bière fraîche à volonté.

Avouons-le, il y a pire comme endroit où être enfermé...