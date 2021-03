C'est une idée pour le moins originale qu'a eue ce couple Ukrainien. Très amoureux, Alexander et Viktoria ont décidé de mettre à l'épreuve leur amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Comme le rapporte le Daily Mail, ils ont décidé de s'attacher l'un à l'autre à l'aide d'une chaîne pendant trois mois. Leur but est de prouver à leur entourage et à eux-mêmes que leur amour est indestructible, et ils souhaitent surtout battre un nouveau record. Un choix qui a dû être mûrement réfléchi, puisque cette chaîne est quasiment indestructible et ne dispose d'aucun système de serrure. Pour se libérer, ils devront faire appel aux urgences.

Dormir, manger, se laver, le couple fait littéralement tout ensemble. Sur les réseaux sociaux, ils ont motivé leur décision et ont expliqué ne rien regretter. "Nous avons longtemps réfléchi à la façon de célébrer cette merveilleuse fête qui unit le cœur des amoureux". Une manière pour le moins radicale pour le couple d'être fusionnel.