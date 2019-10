Et cela rend plutôt bien !

Fatboy Slim avait sorti le célèbre son "RIght Here, RIght Now" en 1999, et lors du tout aussi célèbre discours de Greta Thunberg à l'ONU, la jeune activiste a prononcé la phrase suivante: “Right here, right now, is where we draw the line."

Il n'en fallu pas plus à l'artiste anglais The Kiffness pour créer un mashup entre le discours de la jeune activiste suédoise et du célèbre DJ.

Fatboy Slim semble tellement avoir apprécié ce mashup qu'il l'utilise même désormais lors de ses concerts et son public a l'air plutôt convaincu !