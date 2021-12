Avant cette satire, Le Dide débloque avait déjà comparé notre ministre de la santé à Koh-Lanta, lorsque Frank Vandebroucke avouait "avoir fait n'importe quoi!" en voulant "créer un électrochoc"









De nombreux internautes mettaient déjà en avant les vidéos comiques de l'humoriste Pierre-Emmanuel alias PE qui a pris l'habitude de se payer la tête de notre gouvernement (ou e ncore d'Yves Van Laethem sur ses conseils pour les fêtes dernièrement et l'humoriste a aussi refait un marché de Noël dans son jardin en clin d'oeil à la crise sanitaire) mais voilà qu'ils pointent aussi cette caricature en chanson intitulée "Mahna Mahna, the Belgian Muppet Show". "C'est vraiment trop fort!"; "J'adore"; "C'est exactement ça, je tchoule!!"; "Magnifique, grâce à cette vidéo, les politiciens pour une fois ne mentent pas ......Bravo en tout cas pour ce travail de montage!", peut-on notamment lire en commentaires de la vidéo parodique. Et même s'il elle date d'il y a un an, les internautes semblent unanimes. "En un an, rien n'a changé!"