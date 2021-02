Jeudi soir, les observateurs du Queensland, en Australie, ont pu observer ce qu'ils pensaient être dans un premier temps une météorite: "C'est en train de se détruire", "Qu'est-ce que ça peut être ?", "C'est fou", ... s'interrogeaient les nombreuses personnes qui ont capturé les images de l'évènement.

En réalité, rapporte l'Australian Broadcasting Corporation, il s'agit des débris d'une fusée chinoise qui était en train de retomber sur terre: "Le Chinese Long March 3B, qui avait lancé un satellite de navigation en 2019", précise Jonti Horner, astrophysicien à l'University of Southern Queensland, "Il s'est rapproché petit à petit à cause de l'atmosphère et il s'est finalement écrasé sur terre sans causer de dégât."