Vous avez des poils dans le nez, sur le torse ou ailleurs ? Des médecins vous déconseillent d'utiliser la technique qui circule actuellement sur le réseau social TikTok si vous souhaitez vous en débarrasser.



Ces vidéos, rapidement devenues virales, montrent un barbier couvrir l’entièreté du visage (parfois aussi le torse) de ses clients avec de la cire aux Pays-Bas, des cotons-tiges permettant des aérations.



La première vidéo de cette pratique controversée est apparue en novembre 2020. Sur ces images de l'époque, la moitié inférieure du visage restait découverte, permettant à la personne de respirer normalement par la bouche.

Le barbier Renaz Ismael, qui dirige la boutique et s'occupe de l'épilation du visage, explique que c'est une pratique courante dans son Moyen-Orient natal, mais qu'il a augmenté les chances de réussite en couvrant une plus grande partie du visage que la normale. "Je suis la première personne au monde à avoir pratiqué l'épilation à la cire en entier", a-t-il déclaré à BBC News.

Interrogée par MailOnline, Dr. Emma Wedgeworth, dermatologue et porte-parole de la British Skin Foundation estime que "ce n'est pas une bonne idée de couvrir tout le visage avec de la cire. Il s'agit d'une pratique insensée, qui risque de faire plus de mal que de bien et je ne la conseillerais pas."

Elle s'étonne également de l'utilisation de cette pratique sur des enfants : "Je ne vois pas l'intérêt d'épiler les enfants de moins de 13 ans. Et si les points noirs posent un problème, il existe de nombreuses autres options, bien meilleures".

"Si les voies respiratoires sont obstruées, l’oxygène ne peut pas entrer, et si la cire n’est pas éliminée assez rapidement, il y a un risque d’étouffement lorsque la cire durcit", a, pour sa part, expliqué le Dr Simran Deo au DailyMail.