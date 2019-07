Pour l'instant, le Tour de France sourit plutôt au Belges et aux Néerlandais.

L'ambiance semble également au beau fixe chez les journalistes présents. Maarten Vangramberen, journaliste chez Sporza s'est d'ailleurs laissé tenter par une petit blague aux confrères de NOS, média néerlandais.

Sur le bus du groupe, sous le logo "NOS", il est en effet noté "Radio & Télévision Hollandaise". Le journaliste belge a alors fait preuve de créativité et de beaucoup d'humour à l'aide d'un ruban adhésif et d'un marqueur. Avec ces derniers, il a modifié le texte en "Radio & Télévision Mayonnaise"(et non pas "mayonaise" ndlr.), en référence à la Belgique et à notre sauce nationale en opposition à la célèbre sauce hollandaise.

© Sporza



