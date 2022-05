La quiétude du petit village d'Oberentfelden est perturbée depuis quelques jours par l'organisation prochaine d'un concours de fellation. Il aura lieu ce samedi au club Sex-Park, révèle le quotidien suisse Aargauer Zeitung . Huit femmes, qualifiées de "grandes spécialistes" par l'organisateur, pourront faire apprécier au public leurs talents en la matière. L'inscription coûte 90 francs suisses, environ 87 euros.

Autant dire que l'initiative passe mal auprès de la communauté. De nombreux mails de protestation sont arrivés jusqu'au conseil communal. Bien que le maire Marus Bircher ait aussi exprimé son désaccord, il se dit impuissant. "Tant que de telles manifestations ont lieu dans un espace privé, nous n'avons pas les moyens d'entreprendre une action contre celles-ci", regrette-t-il auprès de nos confrères.

Pour le réseau allemand Ella, un groupe de militantes issue de la prostitution, c'est aussi la consternation. "Les êtres humains – ici des jeunes et des femmes – doivent être pénétrés oralement le plus longtemps possible et au hasard, comme des poupées sexuelles, c'est-à-dire des objets". Le réseau demande dès lors que le concours soit annulé. Jusqu'à présent, aucune plainte n'a toutefois été officiellement déposée.