Cette incroyable histoire nous vient des Hauts-de-Seines.

Par vengeance, certaines personnes sont prêtes à tout. Demandez donc à cette ancienne magistrate qui a réussi l'incroyable prouesse de marier son ex sans son consentement. Comment? Grâce à son travail, elle est parvenue à se procurer des faux papiers et un complice s’est fait passer pour le marié. En poste à la Réunion à cette époque, le but était de pourrir la vie de son ancien compagnon.

L'affaire se corse lorsque la magistrate revient exercer son travail à Paris. L'entourloupe arrive aux oreille du "vrai" mari qui n'en croit pas ses yeux. Rapidement, cet avocat fait saisir la justice de Nanterre après avoir appris qu'il était marié à son ex-femme sans avoir dit oui ! En décembre dernier, la ancienne juge a été placée en garde à vue avec sa fille, complice elle aussi et l’ami qui avait joué le rôle du mari. Aujourd'hui, elle est poursuivie pour "faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique et obtention et usage de faux documents administratifs."

Pour ce type de délit, l'intéressée risque jusqu'à 15 ans de réclusion et 225.000 euros d’amende, selon l’article 441-4 du code pénal français.