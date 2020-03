Une vidéo déchirante postée par la petite fille, Alice Barber, du couple séparé à cause du virus.

Atteinte de la maladie d'Alzheimer et du coronavirus, Lauren et Bob vivent un véritable cauchemar. Installé devant la fenêtre de sa femme, Bob tente de lui expliquer la situation compliquée que traverse le monde entier. "Il y a un virus qui circule. C’est pour cette raison que tout le monde porte un masque. Ceci est la meilleure solution que l’on ait" explique-t-il.

Cette vidéo de ce couple marié depuis plus de 60 ans fait le tour de la toile. Comme l'explique Alice Barbier, la petite fille du couple pour BuzzFeed, il s'agit d'un véritable déchirement. "Avant l'épidémie de COVID-19, mon grand-père rendait visite à ma grand-mère tous les jours. Il dînait avec elle et les autres résidents. À la fin de la nuit, il l'aidait à se changer et à se coucher. Ma grand-mère est toujours heureuse de le voir lors de sa visite. Il est vraiment la seule personne dont elle continue de se souvenir chaque jour. "

Pour Alice Barbier, son grand-père continuera à venir voir sa femme, quoi qu'il arrive: "Il continue de lui rendre visite pour discuter avec elle par la fenêtre, à une distance sûre" commence-t-elle. "Grâce à des aides soignantes, nous avons pu discuter par vidéo avec elle à quelques reprises. Elle est vraiment triste car ma famille ne peut pas être là..."

Pour Alice et Bob, malgré cette distance et ces moments difficiles, ils comprennent les règles de confinement. "J'espère que cette vidéo va aider les gens à mieux comprendre pourquoi il est si important de suivre les règles de distanciation sociale qui ont été mises en place."

Pour conclure sur une note positive, Bob conseille à tous les amoureux de "profiter et de s'amuser toujours ensemble... même face à des obstacles tels que des difficultés financières ou médicales".