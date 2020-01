Comment dire non après une telle demande en mariage?

Lee Loechler est un homme qui a beaucoup d'originalité. Ce n'est pas sa future femme qui dira le contraire. Ce cinéaste a eu une idée aussi romantique que géniale pour demander la main de sa douce Sthuthi David une fan invétérée du film Dysney La Belle au bois dormant. Lee décide d'emmener sa copine au cinéma pour aller voir son film préféré sorti en 1959.

Dans la salle, la demoiselle grimace. En effet, elle ne reconnaît pas son film fétiche. D'ordinaire blonde, la belle possède des cheveux noir foncé et son visage ressemble étrangement au sien... Étonnée, elle remarque également que le prince Philippe a comme un air de déjà vu. Le cinéaste est tout "simplement" parvenu à truquer le dessein animé pour insérer les visages des deux tourtereaux... au moment du baiser qui réveille la princesse! La surprise est, bien évidemment, totale et Lee attrape la bague de fiançailles qui sort carrément de l'écran: " Ce n'est pas tous les jours que l'on peut demander son amour de lycée en mariage. Je veux donc prendre mon temps et profiter de ce moment" s'exclame l'homme visiblement ému.

Le cinéaste se met à genoux et fait sa demande: "J'espère que si ! Je t'aime de tout mon coeur, ventricules, oreillettes, valves... c'est une cardiologue ! Sthuthi David, M.D., veux-tu vivre heureuse pour toujours avec moi ?"

Comment refuser une telle proposition? Bien entendu elle a accepté. D'autant plus que tous les amis et les familles du couple étaient présents dans la salle. Pour la petite histoire, le cinéaste avait tout prévu. En cas de réponse négative, il avait créé une seconde scène où il avait compilé les moments où les nains de Blanche Neige et Les Sept Nains sont en pleurs... Tout simplement magique!