Dans l’Allier, département de la région Auvergne-Rhônes-Alpes, au nord de Clermont-Ferrand, les élections municipales à venir ce mois-ci auront un aspect quelque peu inédit. Deux vedettes vont en effet briguer un siège dans deux localités différentes.

En janvier dernier, Annie Gautrat dite Stone, du duo Stone et Charden, a annoncé sa candidature à Commentry, sur une liste de centre droit. Non loin de là, c’est Richard Gotainer, 71 ans, qui a fait son apparition sur la liste emmenée par le maire sortant de la municipalité de Cérilly. Le chanteur s’y est installé en 2016 et y vit désormais quasiment toute l’année, déclare le mayeur de la commune qui compte 2 300 âmes. Il paraît même qu’il entend y développer un projet culturel tenu secret jusqu’ici.