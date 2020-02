La star du Super Bowl? La langue de Shakira !

En attendant, comme tout est toujours amplifié lorsqu'il s'agit du Super Bowl, il n'a en tout cas pas fallu très longtemps pour que ce moment devienne l'un des sujets les plus commentés. Et qu'il soit vite détourné par des internautes très inspirés. "Moi quand j'embrasse une fille pour la première fois", "Moi quand je me regarde dans le miroir d'un bar", "Je ne sais pas ce que Shakira raconte, mais je suis d'accord avec elle"... En voici un petit florilège.