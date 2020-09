Voilà une vidéo devenue rapidement virale : l'utilisatrice de TikTok @aly.sherb a posté su le réseau social une vidéo (vue près de 4 millions de fois déjà) de sa grand-mère, enseignante, qui a déballé un menu issu du McDonald's acheté en... 1996. On y voit donc un sachet de frites, ainsi qu'un hamburger, "fraîchement" déballé, 24 ans après la commande. Conservé dans une boîte à chaussures, le repas se dévoile dans un état plus que correct, sachant qu'il y a été logé, aux dires de la dame présente sur la vidéo (et comme semble en attester l'emballage des mets), près d'un quart de siècle !

“Voici les frites, détaille l'enseignante en images. On pourrait croire qu'elles sont simplement tombées sous votre siège auto il y a un mois, il n'y a ni pourriture ni décomposition.” “Le pain du burger n’est pas moisi et la viande n’est pas pourrie. Il ne s’est même pas décomposé. Il est complètement intact. Je n’ai aucune idée de ce qui se passerait si vous le mangiez...”, poursuit l’enseignante.

L'étonnante capacité de conservation des repas de type Fast-Food a déjà fait l'objet de plusieurs expériences. Pour rappel, il y a un an, nous vous parlions de l’Islandais Hjörter Smárason qui a acheté un hamburger en 2009, juste avant la fermeture du dernier établissement McDonald’s du pays. Son burger était, lui aussi, pratiquement intact. Sauf qu'à la différence de notre enseignante américaine, ce dernier avait été partiellement conservé sous cloche, dans des conditions plus propices à la conservation (moins d'humidité) que la banale boîte à chaussure qui fut la demeure du menu McDo filmé par @aly.sherb, 24 ans après la commande...